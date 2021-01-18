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  4. Cinayet firarisi 5 yıl sonra yakayı ele verdi

Cinayet firarisi 5 yıl sonra yakayı ele verdi

18.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde cinayet firarisi şahıs 5 yıl sonra jandarmanın operasyonu ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timinin yaptığı ortak operasyon sonucu 5 yıldır firari gezen zanlı kıskıvrak yakalandı.Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde, 12 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen Kasten yaralama olayında ağır yaralanıp hastanede ölen S.Y.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde cinayet firarisi şahıs 5 yıl sonra jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timinin yaptığı ortak operasyon sonucu 5 yıldır firari gezen zanlı kıskıvrak yakalandı.
Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde, 12 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen Kasten yaralama olayında ağır yaralanıp hastanede ölen S.Y. (52) isimli şahsın ölümüne sebebiyet veren olayın faili olarak aranan firari F.K. (39) isimli şahıs, yapılan istihbari duyumlar sonucunda, Sarıkamış C. Savcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT personeli tarafından şahsın Ağrı ilinde eşinin ikametinde yapılan aramada ahırında yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen firari şahıs tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.

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