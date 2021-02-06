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Cinayet gibi kaza

06.02.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Aydın-İzmir otoban gişelerinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aydın-İzmir otoban gişelerinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Cinayet gibi kazada, otoban gişelerin beton bariyerine çarpan otomobil hurdaya dönerken hiçbir şey olmamış gibi kazadan sonra gaza basıp giden sorumsuz sürücü güvenlik kameralarını hesaba katmayınca, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan sürücü suçlu bulunarak tutuklandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobilin otoban gişelerindeki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen kaza sonrası kazaya sebebiyet verdiği belirlenen Onur B. isimli sürücünün hiçbir şey olmamış gibi gaza basıp gitmesi görenleri şaşırttı. Edinilen bilgiye göre, Ali İlkimen yönetimindeki 20 HA 949 plakalı Volkswagen otomobil, İzmir istikametine gitmek üzere otobana girdiği sırada Aydın-İzmir otoban gişelerindeki beton bariyere çarptı. Otoban gişeleri uygulama noktasında görevli polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada yaralanan sürücü Ali İlkimen (45), Havva Ovacıklı (65), Mehmet Ovacıklı (65) ve Davut Özkan (43) ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Havva Ovacıklı ve araç sürücüsü Ali İlkimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Davut Özkan ve hayati tehlikesi devam eden Mehmet Ovacıklı’nın tedavisi hastanede sürüyor.

Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kaza sonrası otoyoldaki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, 09 ACV 15 plakalı otomobilin gişe girişinde diğer otomobilin bir anda önüne kırarak sıkıştırıp kazaya sebebiyet verdiği ve olay sonrası kaçtığı tespit edildi. Kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü Onur B. emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Onur. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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