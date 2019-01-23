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Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 01:46 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ters yönde giden halk otobüsünün çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Aracı kullanan şahsın otobüsün muavini olduğu, ehliyetinin olmadığı ve kazadan sonra kaçtığı ileri sürüldü.

Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!

Kaza, Kızıltepe ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yöne giren ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 H 0243 plakalı halk otobüsü, tekstil fabrikasından çıkan Semse Sarı (21) ve Gülbahar Ökmen'e (23) çarptı.

Kazada kadınlardan Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, Ökmen ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

OTOBÜSÜ KULLANANIN MUAVİN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Hayatını kaybeden Sarı'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aracı kullanan şahsın otobüsün muavini olduğu, ehliyetinin olmadığı ve kazadan sonra kaçtığı ileri sürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mardin Kızıltepe trafik kazası

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