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Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yaparken, tartıştığı S.P.

Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yaparken, tartıştığı S.P. (32) tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel’in (32) cenazesi morgdan alındı. Sertel’i öldüren S.P.’nin cinayeti gerçekleştirmeden bir ay öncesi ‘Siz doğayı katlediyorsunuz, sistemin köpeğisiniz’ dediği, cinayet günüyse Sertel’e cep telefonundan mesaj atarak görüşmeye çağırdığı ileri sürüldü.
Antalya’daki Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan 32 yaşındaki Sinan Sertel, Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı S.P. tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.
Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana gelen olayda, Sinan Sertel ile S.P. arasında kazı çalışmaları sırasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel’i göğsünden bıçakladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sertel, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. S.P. ise gözaltına alındı.
Adli Tıp Kurumuna getirilen Sertel’in cansız bedenini almaya, yakınları, arkeologlar ve kazı arkadaşları geldi. Kazı arkadaşları Sertel’in son yolculuğunda gözyaşlarını tutamazken, kazı başkan yardımcılarından Gökçen Öztaşkın, olayın detaylarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sinan Sertel ile S.P.’nin yaklaşık bir ay önce tartıştığını belirten Öztaşkın, “Siz doğayı katlediyorsunuz, sistemin köpeğisiniz’ diyordu. Sosyal medyadan da çevreciymiş gibi görünüyordu. Sinan’ın telefon numarasını bir yerden bulmuş ve olay günü mesaj atarak, ‘Gel seninle görüşelim’ demiş” dedi.
Öztaşkın, olay günü ağaç kesme olayının doğru olmadığını ifade etti.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yaptığı ve 7 yıldır bölgedeki kazı çalışmalarına katıldığı belirtilen Sertel’in cenazesi, Antalya’daki müzede yapılacak törenin ardından memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde defnedilecek.

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış

Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
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