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Cinayet hükümlüsü, 20 yıl sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Mutki ilçesinde, kasten adam öldürmek suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T., 20 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.  Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis 1.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Mutki ilçesinde, kasten adam öldürmek suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T., 20 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan ve hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan T.T.’yi yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 29 Aralık 1999'da Mutki ilçesinin Açıkalan köyünde meydana gelen kasten adam öldürme suçundan aranan T.T., Açıkalan-Meydan köy yolunda jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan T.T., çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine konuldu.

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