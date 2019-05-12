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Cinayet hükümlüsü içinde bulunduğu araç polisten kaçarken devrilince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 22:07 | Son Güncelleme

Cinayet hükümlüsü içinde bulunduğu araç polisten kaçarken devrilince yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da cinayetten hüküm giyen kişi ile beraberinde bulunan ve dolandırıcılıktan aranan 2 kişi, içinde bulundukları otomobil polisten kaçarken devrilince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 35 DSS 05 plakalı aracı durdurmak istedi.

Aracın "dur" ihtarına uymaması nedeniyle bir süre kovalamaca yaşandı.

Otomobil, Kadıköy Mahallesi girişinde devrildi.

Ekipler, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan M.Ş. hakkında "kasten öldürmek" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, A.Ş. ve H.S'nin de dolandırıcılıktan arandıkları öğrenildi.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Kaza Kovalamaca polis

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