Cinayet hükümlüsü kadın operasyonla yakalandı

Erzurum'da cinayet suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki yıl önce Yaşar Soğukpınar'ın bıçakla öldürülmesi olayının faillerinden Tülay Yıldırım'ın Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Yıldırım'ı saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
Yakutiye ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Kasım 2016 meydana gelen olayda Yaşar Soğukpınar, uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmiş, olayın ardından yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.
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