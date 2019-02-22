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Cinayet hükümlüsü kovalamaca sonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

Adana'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi

Adana'da, bir kişiyi öldürmekten kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kovalamaca sonunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Murat Baybure'nin Adana'da olduğu bilgisine ulaştı.

Hükümlünün saklandığı merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan Baybure'yi yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Baybure, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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