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Cinayet ilçeyi ayağa kaldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı sonrası öfkeli kalabalık sokağa döküldü.Olay, Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı sonrası öfkeli kalabalık sokağa döküldü.
Olay, Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.İ. isimli kişi, M.K.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan U.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.K., polis tarafından suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Yaşanan olayın ardından öfke sokağa taştı. Öfkeli kalabalık polis, çevik kuvvet ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.
Olaylar sonrası bir iş yeri ve otomobilin camları kırıldı.

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