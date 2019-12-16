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Cinayet işledi evine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen olayda iddialara göre husumetli olduğu kişiyi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli ardından evine gitti.

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen olayda iddialara göre husumetli olduğu kişiyi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli ardından evine gitti. Polis şüpheliyi olay yerinin bir sokak ötesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi Çalıkuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre aralarında ilk anda tespit edilemeyen bir nedenden ötürü husumet bulunan Rahman K. (34) ile Hasan Gündüz (27) karşılaştı. Karşılaşmanın ardından başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman K. pompalı tüfekle Hasan Gündüz’e iki el ateş etti. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Hasan Gündüz, görgü tanıklarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Olayı gerçekleştiren şüpheli ise bir arka sokağa geçerek evinin bulunduğu apartmana girdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgi üzerine aynı mahalle ve aynı caddedeki Demet Sokak’taki apartmana giren polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokağı güvenlik çemberine alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı da olayı meydana geldiği sokak üzerine inceleme yaptı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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