Cinayet şüphelileri 16 ay sonra yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 Ağustos 2019'da Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arazide cesedi bulunan İbrahim Demir cinayetinin aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, 6 aylık çalışma sonucu fiziki ve teknik takip ile cinayetle bağlantılı 6 kişiyi belirledi. Savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan 1'i kadın 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

