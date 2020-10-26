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Cinayet keşfi geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 3 yıl önce cinayete kurban giden Mehmet Uygun cinayetinin, olay yeri keşfi geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.Akçakoca ilçesi Çınar Caddesi üzerinde 24 Eylül 2017 tarihinde, çorbacıda çıkan kavgada, Mehmet Uygun bıçak darbeleri ile öldürülmüştü.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 3 yıl önce cinayete kurban giden Mehmet Uygun cinayetinin, olay yeri keşfi geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.
Akçakoca ilçesi Çınar Caddesi üzerinde 24 Eylül 2017 tarihinde, çorbacıda çıkan kavgada, Mehmet Uygun bıçak darbeleri ile öldürülmüştü. Çınar Caddesinde 24 saat çorbacılık yapan mekan sahibi ile, aynı binanın bir üst katında oturan zanlı arasında yaşanan problemi çözmek için tarafları bir araya getirerek barıştırmaya çalışan Mehmet Uygun, Can Suveren isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı Can Suveren, 3 yıldır cezaevindeydi. Ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan Can Suver, mahkemenin olay yeri inceleme kararı sonrası, cinayetin işlendiği işyerine getirilerek olay yeri keşfi yapıldı. Keşif sırasında polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

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