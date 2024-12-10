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Cinayet mi intihar mı? Kalp damar cerrahı otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

10.12.2024 17:28
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Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Okan Dericioğlu, hastane yolunda otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu. Cesette herhangi bir kan izine rastlanmazken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu polis tarafından araştırılıyor.

Cinayet mi intihar mı? Kalp damar cerrahı otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobil içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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POŞET BANT İLE SARILMIŞ

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor Dericioğlu'nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı. İlk belirlemelere göre Dericioğlu'nun, başına geçirdiği poşeti bant ile sararak boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor.

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CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.
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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Sakarya
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