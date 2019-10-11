HABER

Cinayet mi, kaza mı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 14:11 | Son Güncelleme

Ortadoğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ) derece ile bitirdikten sonra Almanya’nın Nürnberg Üniversitesinde masterını tamamlamak üzere olan Orhangazili genç, 4 Ekim tarihinde Nürnberg’deki tren istasyonunda ölü olarak bulundu.

Cinayet mi, kaza mı

Ortadoğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ) derece ile bitirdikten sonra Almanya’nın Nürnberg Üniversitesinde masterını tamamlamak üzere olan Orhangazili genç, 4 Ekim tarihinde Nürnberg’deki tren istasyonunda ölü olarak bulundu. Olaydan 5 gün sonra dün akşam konsolosluk tarafından aranan gencin cinayete mi kurban gittiği ya da başka şekilde mi öldüğü ise belli değil.
Orhangazi’de eğitimini tamamladıktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) matematik bölümünden derece ile mezun olan 24 yaşındaki Mert Çokluk, yine aynı bölümde master yapmak üzere geçen yıl Almanya’nın Nürnberg şehrine gitti. Burada hem master eğitimi alan hem de çalışan Mert Çokluk, 5 Ekim tarihinde Nürnberg şehrindeki bir tren istasyonunda ölü bulundu.
Ailesi ile en son 4 Ekim günü telefonla görüştüğü belirlenen Mert Çokluk’un ölüm haberi Alman başkonsolosluğu tarafından dün akşam Orhangazi’de yaşayan babası Bekir Çokluk’a bildirildi. Orhangazi’de çiftçilik yapan baba Bekir Çokluk, oğlunun ölüm haberi ile yıkıldı. 3 çocuk babası olan Bekir Çokluk, oğlunun cenazesini Türkiye’ye getirebilmek için başkonsolosluk ile sürekli irtibat halinde.
Cinayet mi, kaza mı?
Öte yandan 9 Ekim tarihinde son mastır sunumunu yapmaya hazırlanırken ölü bulunan Mert Çokluk’un neden öldüğü ile ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Almanya başkonsolosluğu, Alman yetkililerle irtibat kurarak konu ile ilgili detaylı bilgi alma peşinde.

Cinayet mi, kaza mı

Cinayet mi, kaza mı

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandıKaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı
13'üncü kattan atlayan Azeri kadın öldü, cebinden intihar notu çıktı13'üncü kattan atlayan Azeri kadın öldü, cebinden intihar notu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.