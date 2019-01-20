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Cinayet öncesi ve sonrasında yaşananlar "ses kaydında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi meyve bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadının, olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmeler dava dosyasında yer aldı - Kayıtlarda, olaydan önce "Kapıyı kıracak yetişin. Çabuk olun, kapıyı kıracak" diyerek yardım isteyen sanık, sonrasında birkaç kez aradığı görevlilere "Adam ölüyor yetişin. Ambulans istemiştim, kocamı bıçakladım" ifadelerini kullanıyor

LEVENT KİŞİ - Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi kendisine şiddet uyguladığı sırada meyve bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Nurcan S'nin 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmelerin kayıtları dava dosyasında yer aldı.

Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Cengiz A'yı (30) öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme"den 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan 3 çocuk annesi Nurcan S'nin, olay gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisiyle yaptığı görüşmenin kaydı, olay gecesi yaşananları gözler önüne seriyor.

Kayıtlara göre Nurcan S'nin aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi santralindeki görevliye, "Ben bu eşimden bıktım usandım. Sabahtan buyana içti içti, mahalleliyi başımıza yığdı. Bağırıp duruyor." dediği yer alıyor. Bunun üzerine görevlinin polise yönlendirdiği kadın, haber merkezindeki polise, "Eşim içti içti... İllallah ettim artık yetişin. Kapıyı kıracak yetişin. Çabuk olun kapıyı kıracak." ihbarında bulunuyor.

Bir sonraki kayıtta ise yeniden arayan Nurcan S'nin ağlayarak "Yetişin, acil, bıçakla yaralama. Evet evet evet, ambulans istiyorum. Lütfen yetişin, bıçakla yaraladım kocamı." dediği duyuluyor.

Aynı kaydın devamında merkezdeki görevlinin "Nefes alıp veriyor mu?" sorusuna Nurcan S, "Bilmiyorum" yanıtını veriyor. "Bıçak şu an eşinin vücudunda mı?" sorusuna ise kadının "Değil çektim" yanıtını vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi, "Kanayan yere temiz bir bezle bas. Ambulans gönderiyorum." dediği anlaşılıyor.

Nurcan S'nin, "Tamam yetişin yetişin yetişin... " sözleriyle görüşme tamamlanıyor.

Bir süre sonra yeniden arayan Nurcan S. ile görevli arasında son olarak şu görüşme gerçekleşiyor:

- Sanık: "Ambulans istemiştim, kocamı bıçakladım, nerede kaldı bu ambulans ölüyor adam."

- Görevli: "Tamam ambulansı yönlendirdik. Emniyet ekibiyle birlikte gelecekler. Polis geldi mi?"

- Sanık: "Geldi, çabuk olsunlar, adam ölüyor."

- Görevli: "Tamam ambulans orada zaten birisi karşılasın."

- Sanık: "Tamam, karşılıyorlar."

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Nurcan S, 4 Haziran'da Cengiz Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

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