Cinayet sanığı baba ve oğlunun yargılandığı dava

Adana'da duvar örme meselesinden komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanıklardan baba için müebbet, oğlu için de ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.Ö. ile T.Ö. kavgada öldürülen baba ve oğlunun yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında, M.Ö'nün İslam Alçelik’i öldürmekten müebbet, oğlu T.Ö'nün ise yaşı küçük olan Yusuf Alçelik’i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı müşteki, sanık avukatları ile sanıklara söz hakkı verildi.

Müşteki Özgül Alçelik, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Sanıklardan M.Ö. ise eski savunmalarını tekrarlayıp, baba ve oğlunu kendisini savunmak için öldürdüğünü söyledi.

Oğlu T.Ö. de suçsuz olduğunu iddia edip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık baba ve oğlunun tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı, karar için erteledi.

Adana'da 19 Haziran 2017'de iki komşu arasında iki metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan İslam (68) ve oğlu Yusuf Alçelik (17), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

