HABER

Cinayet sanığı baba ve oğlunun yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

Adana'da duvar örme meselesinden komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve çocuğunu öldürdüğü iddia edilen iki sanığın yargılanmasına devam edildi - İddia makamı sanık baba için müebbet, oğlu için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

Adana'da duvar örme meselesinden komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanıklardan baba için müebbet, oğlu için de ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.Ö. ile T.Ö. kavgada öldürülen baba ve oğlunun yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında, M.Ö'nün İslam Alçelik’i öldürmekten müebbet, oğlu T.Ö'nün ise yaşı küçük olan Yusuf Alçelik’i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı müşteki, sanık avukatları ile sanıklara söz hakkı verildi.

Müşteki Özgül Alçelik, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Sanıklardan M.Ö. ise eski savunmalarını tekrarlayıp, baba ve oğlunu kendisini savunmak için öldürdüğünü söyledi.

Oğlu T.Ö. de suçsuz olduğunu iddia edip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık baba ve oğlunun tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı, karar için erteledi.

Adana'da 19 Haziran 2017'de iki komşu arasında iki metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan İslam (68) ve oğlu Yusuf Alçelik (17), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Termik santraldeki iş kazasında ölen işçi toprağa verildiTermik santraldeki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi
12 ton 996 kilo uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi12 ton 996 kilo uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana dava

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.