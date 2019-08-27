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Cinayet sanığı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kızı ve kızının birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kızı Tuğba Yıldırım ve kızının birlikte yaşadığı Caner Atlı'yı öldürdüğü iddiasıyla baba ve oğlunun yargılanması başlandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan baba Abdulkadir Yıldırım ve oğlu tutuklu sanık Abdulvahap Yıldırım, güvenlik gerekçesiyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Atlı'nın kızı S. Atlı da müşteki olarak psikolog nezaretinde mahkemede hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından, Mahkeme Başkanı Gülşen Şahan tarafından iddianame ve dosyaya gelen belgeler okundu.

Tutuklu sanık Abdulvahap Yıldırım, ifadesinde, kamera aracılığı ile savunma yapmak istemediğini bildirdi.

Yıldırım, mahkemeye katılarak heyet huzurunda savunma yapacağını belirtti.

Baba Yıldırım da aynı talepte bulunarak savunma yapmadı.

Mahkemede avukatların da talepleri dinlendi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Abdulvahap Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanıkların bir sonraki celsede heyet huzurunda hazır edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Duruşma, 19 Kasım'a ertelendi.

- İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Eylül 2018'de Tuğba Yıldırım ile birlikte yaşadığı Caner Atlı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli baba Abdülkadir Yıldırım'ın oğlu Abdulvahap Yıldırım'ı yanına alarak, kızını getirmek için İstanbul'dan Kırklareli'ne gittiği belirtildi.

Kızının kendisiyle gelmek istememesi üzerine baba Yıldırım'ın oğluna başıyla Atlı ve kızı Tuğba'yı gösterdiği, bunun üzerine oğlunun silahla önce Atlı'yı, sonra kaçmaya çalışan ablasını vurduğu aktarılan iddianamede, otomobille kaçarken İstanbul yolunda yakalanan babanın üzerinde bıçak, oğlunun üzerinde ise olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede, baba ve oğlunun eylem birliği içerisinde tasarlayarak cinayetleri işledikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Baba Yıldırım, mahkeme heyetince yapılan tutukluluk ara değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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1. Ağır Ceza Mahkemesi cinayet duruşma Kırklareli

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