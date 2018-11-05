Cinayet sanığı bir metrekarelik çukurda yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili aranan sanığın yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2008 yılında ilçeye bağlı Çakırbey köyü yakınında Şevgin ve Sağınç aileleri arasındaki kan davasından dolayı Sağınç ailesine ait minibüsün uzun namlulu silahlarla tarandığı olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Olayla ilgili yakalanan ve hakkında dava açılan sanık R.Ş'nin 7 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2014 yılında denetimli serbestlik hükümleri kapsamında serbest bırakıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 Ağustos'ta mahkemenin verdiği 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralamadan dolayı da 231 yıl hapis cezasına çarptırılan R.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip 2 ay boyunca yaptığı çalışmada R.Ş'nin izini buldu. İlçeye bağlı Çakırbey Mahallesi'nde özel hareket polislerinin de destek verdiği 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda R.Ş'nin annesi K.Ş'nin evinde arama yapan ekipler, R.Ş'yi annesine ait sandığını altında hazırlanmış bir metre derinliğinde bir metrekare genişliğindeki çukurda yakaladı."

Açıklamada, R.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

