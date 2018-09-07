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Cinayet sanığı: Elinden aldığım bıçağı rastgele salladım

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

BURSA'da trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20), bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan trans birey Derya Yıldırım (49), "Bana bıçakla saldırdı. Sopayla vurunca düşürdüğü bıçağı alıp, rastgele salladım. Onu öldürmek amacım yoktu" dedi.

Cinayet sanığı: Elinden aldığım bıçağı rastgele salladım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20), bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan trans birey Derya Yıldırım (49), "Bana bıçakla saldırdı. Sopayla vurunca düşürdüğü bıçağı alıp, rastgele salladım. Onu öldürmek amacım yoktu" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesinde 23 Nisan'da meydana gelen olayda, trans birey Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile 'yol verme' yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre, Yıldırım, kendisini takip eden Bayraktar ile evinin önünde kavga etti. Yıldırım, Bayraktar'ı sopa ile eline vurup, yere düşürdüğü bıçağı alarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yaşamını yitirirken, 12 yıl önce de İzmir'de sevgilisini öldürdüğü belirlenen Derya Yıldırım tutuklandı.
Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Derya Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.
Ölen Can Görkem'in yakınları ile avukatların hazır bulunduğu duruşmada ifade veren Derya Yıldırım, olay günü site yöneticisi ile alışveriş yaptıktan sonra evine dönerken kullandığı otomobilde, Can Görkem ile yol verme yüzünden tartıştığını söyledi. Tanımadığı Görkem'in daha sonra kendisini takip edip mahallesine gelerek, elinde bıçak ile evini sorduğunu ifade eden Yıldırım, "Bunu öğrenince ben de sopa ile dışarı çıktım. Karşılaşınca bana saldırdı. Sopa ile eline vurup bıçağı düşürdüm. Yine saldırınca yerde bulunan bıçağını alıp rastgele sallladım. Amacım kendimi korumaktı. Rahmetli yaralanınca acılar içersinde kaçmaya başladı. Amacım onu öldürmek değildi" dedi. Duruşma eksik evrakın beklenmesi için ertelendi.

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Cinayet sanığı: Elinden aldığım bıçağı rastgele salladımCinayet sanığı: Elinden aldığım bıçağı rastgele salladım

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