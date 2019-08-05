Cinayet sanığı hip hop şarkıcısına tahliye çıkmadı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Alman Katharina Kugel'i (35) denizde boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, Lübnan asıllı Alman hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke hakkında, avukatının tahliye talebi reddedildi.

Alanya'da, 10 Haziran 2018'de sabaha karşı, Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nın Atatürk Bulvarı kıyısındaki sahilde, denizin 100 metre açığında hareketsiz kadını görenler, Sahil Güvenlik'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin botla karaya çıkardığı kadının öldüğü belirlendi. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının, Alanya'ya tatile gelen Katharina Kugel olduğunu belirledi.

Polis, Katharina Kugel'in, Alanya'da Dilara Ateş adlı arkadaşının olduğunu tespit etti. Dilara Ateş, polisteki ifadesinde, arkadaşı Katharina Kugel ile diskoya gittiklerini, Alman kadının burada bir erkekle tanıştığını ve onunla gittiğini söyledi. Disko ve otele ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, Katharina Kugel'in o gece yanında olan kişinin, Lübnan asıllı Almanya vatandaşı Mohamed Hareke olduğunu tespit etti. Ülkesinde hip hop müziği yaptığı öğrenilen Hareke, Alanya'da kiraladığı evde gözaltına alındı. Polis, evde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarılan Mohamed Hareke, ifadesinde şunları söyledi:

"Katharina Kugel ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzme bilen birisiydi."

Mohamed Hareke, 'kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ DİLEKÇESİNİ TEKRAR ETTİ

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Mohamed Hareke, 4'üncü duruşmada hakim karşına çıkarıldı. Duruşmada Katharina Kugel'in ablası Valentina Kugel ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tercüman aracılığıyla ifade veren Mohamed Hareke, önceki dilekçede her şeyi açıkça anlattığını belirterek, bunları tekrar ettiğini iletti.

Mohamed Hareke'nin avukatı ise sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delil olmadığını kaydederek, tahliyesini talep etti.

Katharina Kugel'in avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Mahkeme heyeti, suç vasfı ve delil durumuna göre sanık Mohamed Hareke'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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