Cinayet sanığı ifadesini yine değiştirdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, akraba 2 kadının öldürmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar Davut, Doğan, Hikmet, Savaş, Yahya B, O.B. (17) ile tutuksuz sanık O.C. ve avukatları katıldı.

Daha önceki ifadelerinde cinayeti itiraf eden, daha sonra dedesinin ve amcası suçlayan Sanık Doğan B. savunmasında kadınları tek başına öldürdüğünü iddia etti.

Annesinin cezaevine görüşe geldiğinde ağlaması nedeniyle yanlış ifade verdiğini ileri süren Doğan B, "Benim dışımdaki ailemin diğer sanıklarının olayla hiçbir ilgisi yoktur. Annemin gelip cezaevinde ağlaması nedeniyle yalan yanlış ifadeler verdim. Tek suçlu benim. Suçlamayı kabul ediyorum. Diğerlerinin bir ilgisi yoktur." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar ise olay nedeniyle mağdur olduklarını belirterek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 Nisan 2017'de akraba olan Senem Barık (31) ile Zeliha Sevgilibaş (20) tüfekle öldürülmüş halde bulunmuştu.

Soruşturma sonunda 2 kadını aile meclisi kararıyla öldürdükleri iddiasıyla 7 kişi hakkında "tasarlayarak töre saikiyle öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açılmıştı.

Sanıkların, 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 31'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

