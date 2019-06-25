Cinayet sanığı kadın 15 yıl sonra hakim karşısında

Cinayet girişiminin hemen ardından başlatılan soruşturmada olayın failinin 1964 doğumlu İlknur Çelik (Şahsüvaroğlu) olduğu belirlendi. Çelik'in olay günü başörtülü, pardösülü ve gözlüklü olduğu, saldırının ise Ali Çelik adına kayıtlı 9 mm "Beretta" marka tabancayla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Artık "Şahsüvaroğlu" soyadını kullanan kadın, saldırı tarihinde Ali Çelik ile evli olduklarını, eski eşinin tabancası bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından 15 yıl boyunca izini kaybettirmeyi başaran Çelik, 30 Nisan 2019'da gittiği bir bankada, kimliğindeki soğuk mührün eksik olduğunu fark eden görevli sayesinde polis tarafından yakalandı.

Savcı, "eylemin yastıkla gerçekleştirilmesi ve sanığın olay yerinden uzaklaşma şeklinin, saldırının tasarlayarak gerçekleştirildiği kanısı uyandırdığına" da iddianamede yer verdi.

İddianamede, Çelik'in saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirtildi ve "Eylemin ne amaçla gerçekleştirildiği kesin olarak tespit olunamamış ise de mağdur (Ahmet Arslan) ve firari sanık arasında ticari ilişkinin bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

- "O an silah patladı, nasıl oldu anlamadım"

Sanık kadın, geçen günlerde ikinci kez hakim karşısına çıktı ve bu defa savunmasını yaptı.

İlknur Çelik, olay tarihlerinde Kastamonu'dan kil getirerek Ahmet Arslan'a sattığını, tanışmalarının bundan kaynaklandığını anlattı. Arslan'dan, onun dükkanının altında güzellik salonu açma önerisi geldiğini ifade eden sanık, teklifi kabul ettiğini bildirdi. İlknur Çelik, maddi sıkıntıları bulunması nedeniyle Arslan'ın kendisine maddi destek vadettiğini de ileri sürdü.

Arslan'dan birkaç kez borç aldığını söyleyen kadın, Arslan'ın daha sonra borca karşılık dairesini istediğini kaydetti.

İlknur Çelik, Arslan'ın bu yöndeki baskılarının arttığını, kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini öne sürdü ve "Çok tedirgindim. Eşimin bulundurma ruhsatlı tabancası vardı. Onu alarak 12. Cadde'deki döviz bürosuna gittim." dedi.

Sanık kadın, bu sırada Arslan'ın bankoda oturduğunu, kendisinin de onun hafifçe soluna doğru arkasında ayakta durduğunu aktardı. Arslan'ın kendisinin küçük oğlunun fotoğrafını göstererek, "Ya bu işi benim dediğim gibi halledeceğiz ya da bu çocuğu zor görürsün" dediğini iddia eden kadın, sol kolundaki çantanın içinden kocası adına ruhsatlı tabancayı sağ eliyle çıkardığını, bu sırada tabancanın ateş aldığını savundu.