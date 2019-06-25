Cinayet sanığı kadın 15 yıl sonra hakim karşısında

BARIŞ KILIÇ - Ankara İvedik Caddesi'ndeki iş yerinde 29 Temmuz 2004'te ensesinden vurulmuş durumda bulunan ve 7 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra ölen kişinin katil zanlısı kadın, olaydan yaklaşık 15 yıl sonra gittiği banka şubesinde yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.
Ahmet Arslan, 29 Temmuz 2004'te öğle saatlerinde İvedik Caddesi'nde işlettiği döviz bürosunda ensesinden ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan Arslan, yaklaşık 7 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra öldü.
Cinayet girişiminin hemen ardından başlatılan soruşturmada olayın failinin 1964 doğumlu İlknur Çelik (Şahsüvaroğlu) olduğu belirlendi. Çelik'in olay günü başörtülü, pardösülü ve gözlüklü olduğu, saldırının ise Ali Çelik adına kayıtlı 9 mm "Beretta" marka tabancayla gerçekleştirildiği tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mart 2005'te, olayın ardından kayıplara karışan İlknur Çelik hakkında "adam öldürmeye tam teşebbüs" ve "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.
İddianamede, Çelik'in saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirtildi ve "Eylemin ne amaçla gerçekleştirildiği kesin olarak tespit olunamamış ise de mağdur (Ahmet Arslan) ve firari sanık arasında ticari ilişkinin bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.
Savcı, "eylemin yastıkla gerçekleştirilmesi ve sanığın olay yerinden uzaklaşma şeklinin, saldırının tasarlayarak gerçekleştirildiği kanısı uyandırdığına" da iddianamede yer verdi.
- 15 yıl kaçmayı başardı
Saldırının ardından 15 yıl boyunca izini kaybettirmeyi başaran Çelik, 30 Nisan 2019'da gittiği bir bankada, kimliğindeki soğuk mührün eksik olduğunu fark eden görevli sayesinde polis tarafından yakalandı.
Yargılamasını yokluğunda sürdüren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan sanık kadın, "eylemi kendisinin gerçekleştirmediğini, savunmasını daha sonra yapacağını" bildirdi.
Artık "Şahsüvaroğlu" soyadını kullanan kadın, saldırı tarihinde Ali Çelik ile evli olduklarını, eski eşinin tabancası bulunduğunu söyledi.
Mahkeme kadını tutuklayarak davayı erteledi.
- "O an silah patladı, nasıl oldu anlamadım"
Sanık kadın, geçen günlerde ikinci kez hakim karşısına çıktı ve bu defa savunmasını yaptı.
İlknur Çelik, olay tarihlerinde Kastamonu'dan kil getirerek Ahmet Arslan'a sattığını, tanışmalarının bundan kaynaklandığını anlattı. Arslan'dan, onun dükkanının altında güzellik salonu açma önerisi geldiğini ifade eden sanık, teklifi kabul ettiğini bildirdi. İlknur Çelik, maddi sıkıntıları bulunması nedeniyle Arslan'ın kendisine maddi destek vadettiğini de ileri sürdü.
Arslan'dan birkaç kez borç aldığını söyleyen kadın, Arslan'ın daha sonra borca karşılık dairesini istediğini kaydetti.
İlknur Çelik, Arslan'ın bu yöndeki baskılarının arttığını, kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini öne sürdü ve "Çok tedirgindim. Eşimin bulundurma ruhsatlı tabancası vardı. Onu alarak 12. Cadde'deki döviz bürosuna gittim." dedi.
Sanık kadın, bu sırada Arslan'ın bankoda oturduğunu, kendisinin de onun hafifçe soluna doğru arkasında ayakta durduğunu aktardı. Arslan'ın kendisinin küçük oğlunun fotoğrafını göstererek, "Ya bu işi benim dediğim gibi halledeceğiz ya da bu çocuğu zor görürsün" dediğini iddia eden kadın, sol kolundaki çantanın içinden kocası adına ruhsatlı tabancayı sağ eliyle çıkardığını, bu sırada tabancanın ateş aldığını savundu.
"O an silah patladı, nasıl oldu anlamadım" diyen kadın, çok korktuğunu aktardı.
Bu sırada birinin gelerek "Ahmet nerede?" diye sorduğunu bildiren kadın, gelen kişinin, aradaki banko nedeniyle Ahmet Arslan'ı görmediğini ifade etti. "Ahmet namaza gitti" dediğini söyleyen kadın, "O çıkınca oğlumun fotoğrafını aldım, çantama koydum ve çıktım gittim. Çok pişmanım. 15 yıldır pişmanlık yaşıyorum" diye konuştu.
Arslan'ın yakınlarının avukatı ise sanığın tehdit iddialarını kabul etmedi.
Mahkeme, davayı görmeye gelecek günlerde devam edecek.
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