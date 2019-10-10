HABER

Cinayet sanığı kadının avukatı: Namusuna karşı gerçekleştirilen saldırının mağduru

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, daha önce kendisine cinsel saldırıda bulunup, gece vakti evine geldiğini öne sürdüğü Durmuş Tayyar'ı (38) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Leyla U.'nun (37) avukatı Tolgahan Turan savunmasında, “Müvekkilim sanık değil, ırzına ve namusuna karşı gerçekleştirilen haksız saldırının mağdurudur" diyerek, tahliye istedi.

Cinayet sanığı kadının avukatı: Namusuna karşı gerçekleştirilen saldırının mağduru

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, daha önce kendisine cinsel saldırıda bulunup, gece vakti evine geldiğini öne sürdüğü Durmuş Tayyar'ı (38) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Leyla U.'nun (37) avukatı Tolgahan Turan savunmasında, “Müvekkilim sanık değil, ırzına ve namusuna karşı gerçekleştirilen haksız saldırının mağdurudur" diyerek, tahliye istedi.
Olay, geçen şubat ayında Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Tayyar, eşinin olmadığı sırada evine geldiği Leyla U.'yu ilişkiye zorladı. Leyla U., Tayyar'a gitmesini söyledi. Ancak Durmuş Tayyar, evin kapısında beklemeye devam etti. Leyla U. da evdeki av tüfeğini alıp, arka pencereden çıktı ve kapıya yöneldi. Kapıda bekleyen Durmuş Tayyar'ı başından, tüfekle vurdu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir süredir eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Tayyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Leyla U.'nun Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Leyla U. kucağında bebeğiyle katıldı. Ölen Durmuş Tayyar'ın babası ve taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Tayyar Ailesi'nin avukatı, sanığın yaşadıklarını kolluk kuvvetlerine ya da maktulün ailesine söylemediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Leyla U. ise savunmasında, Durmuş Tayyar'ın kendisini sürekli tehdit ederek cinsel ilişkiye zorladığını anlatarak, “Eşime söyleyemediğim bir konuyu maktulün babasına nasıl söyleyebilirim ki" dedi.
Sanık avukatı Tolgahan Turan da “Bu ülkede kadın olmak çok zor. Ülkemizde yaşayan kadınları koruyamıyoruz" diyerek, şunları söyledi:
“Maktul sabıkalı ve kardeş, anne, baba dinlemeyen birisi olup, toplumdan korkmayan bir kişiliktir. Biz erkeklerin toplumda kadını rahatsız etmememiz gerekiyor. Olay günü, müvekkilim maktulün geleceğini kolluk güçlerine söylese ne yapılabilirdi? Verilecek karar bir kadının kendisini koruması yönünde önemli bir yer alacaktır. Sanığın ekonomik durumu oldukça kötüdür. Parası olmadığı için ailesi ile soğuk havalarda bile konteynerde yaşamak zorunda kalmıştır. Maktul, sanığın fakirliğinden, akrabalarının olmayışından ve köyün ıssız bir mevkisinde evinin olmasından faydalanarak, kendisini tehdit yoluyla birlikte olmaya zorlamıştır. Müvekkilim sanık değil, ırzına ve namusuna karşı gerçekleştirilen haksız saldırının mağdurudur. Müvekkilimin meşru müdafaadan yararlanmasını ve tahliyesini istiyoruz."
Savcının, sanığın 'kasten öldürme suçu'ndan cezalndırılmasını, ancak haksız tahrik indirim uygulanması gerektiğini mütaala ettiği duruşma ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Cinayet sanığı kadının avukatı: Namusuna karşı gerçekleştirilen saldırının mağduru

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıEreğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Kendisini ‘Evliya’ olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltıKendisini ‘Evliya’ olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.