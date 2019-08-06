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Cinayet sanığı: Korkutmak için silah aldım

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, borç- alacak yüzünden dayısının oğlu Osman Deviren'i (26) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Yaşar Deviren (41), tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Deviren, savunmasında, "Sürekli beni kandırıyordu.

Cinayet sanığı: Korkutmak için silah aldım

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, borç- alacak yüzünden dayısının oğlu Osman Deviren'i (26) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Yaşar Deviren (41), tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Deviren, savunmasında, "Sürekli beni kandırıyordu. Onu korkutmak için silahı aldım. Ayağına doğru ateş ettim; ancak silah boşluğundan dolayı namlunun ucu havaya kalktı" dedi.
Olay, 16 Nisan günü saat 14.00'te, Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi 2073 Sokak'ta meydana geldi. Osman Deviren, iddiaya göre, inşaat yatırımları ve borsada parası olduğunu söyleyerek, etrafındakilerden yüklüce para topladı. Osman Deviren, yatırım yapmadığı gibi paraları da geri ödemedi. Mağdurlardan Yaşar Deviren de önceleri nakit olarak bir miktar verdiği parayı alamadığı gibi oturduğu ev dahil mülklerini satarak, dayısının oğlu Osman Deviren'in borçlarının büyük bölümünü ödedi.
Yaşar Deviren, bir süre sonra Osman Deviren'den ödediği parayı vermesini istedi. Parasını alamayan Yaşar Deviren, akrabasının evinden çıkan Osman Deviren'e, av tüfeğiyle arkasından ateş etti. Osman Deviren, ağır yaralanırken, Yaşar Deviren'in yanında bulunan arkadaşı Ercan Şimşek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Osman Deviren, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşar Deviren ise bindiği taksiyle polis merkezine gidip, teslim oldu. Polis merkezinde, "Canıma tak etti" diye ifade veren Yaşar Deviren, sevk edildiği çıkarıldığı mahkemece 'kasten insan öldürme' suçundan tutuklandı. Olay sırasında Yaşar Deviren'in yanında bulunan arkadaşı Ercan Şimşek de 'yardım' suçundan mahkemece tutuklandı.
'KORKUTARAK PARAMI ALMAK İSTEDİM'
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yaşar Deviren ve Ercan Şimşek ile Osman Deviren'in babası Mustafa Deviren ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yaşar Deviren, şunları söyledi:
"Osman Deviren akrabamdı. İnşaat yatırımları ve borsada parası olduğunu söyleyerek, benden borç istedi. İlk etapta 30-40 bin lira verdim. Daha sonra ödeyemedi, 4 yıl boyunca oyaladı. Bana borsadaki parasını 2021'e kadar çekemeyeceğini söyledi. Parayı çekebilmek için ödeme yapması gerektiğini söylüyordu. Her seferinde biraz daha para istedi. Paramı kurtarmak için ben de sürekli para verdim. Son olarak yeğenimden 50- 60 bin TL kadar para almıştım. Yeğenim bu parayı istedi. Veremezsem evini satacaktı. Maktule benim verdiğim rakam 2 milyon TL civarıydı. Çevrede topladığı rakamla birlikte toplamda 6 milyon TL'yi buldu. Paramı korkutarak geri almak istedim. Bunun için bir tüfek satın aldım. Telefonla konuştuk, yakın bir akrabamızın evinin önünde olduğunu söyledi. Sürekli beni kandırıyordu. Onu korkutmak için silah aldım. Ayağına doğru ateş ettim ancak silah boşluğundan dolayı namlunun ucu havaya kalktı. Öldürme niyetim ve kastım yoktu."
'MAĞDUR EDİLDİM'
Ercan Şimşek ise savunmasında, olay sırasında, Yaşar Deviren'in yanında olduğunu; ancak Deviren'in araca silah değil mont koyduğunu söyledi. Olayın anlık geliştiğini kaydeden Şimşek, "Benim maktul ile hiçbir husumetim yoktur. Beni Yaşar çağırdı ve gittim. Tutuklanarak, mağdur edildim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Yaşar Deviren ile Ercan Şimşek'in tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Cinayet sanığı: Korkutmak için silah aldımCinayet sanığı: Korkutmak için silah aldım

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