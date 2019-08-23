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Cinayet sanığı, ölen gencin ailesine başsağlığı diledi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 08:19 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı Ahmet Can Yaşlı'yı (23) tabancayla vurup öldüren büfe işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Cinayet sanığı, ölen gencin ailesine başsağlığı diledi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı Ahmet Can Yaşlı'yı (23) tabancayla vurup öldüren büfe işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Sarıçayırlı, duruşmada pişman olduğunu belirterek, ölen gencin yakınlarına başsağlığı diledi. Sarıçayırlı, "Elini montunum cebine götürüyordu, ben de silah çıkartıp bana zarar vereceğini düşündüm. Bu hareketini tekrarlayınca silahımı gözüm kapalı ateşledim. Çok pişmanım, olaydan sonra psikolojim bozuldu" dedi.
Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde Ocak ayından meydana geldi. Büfeye gelen Ahmet Can Yaşlı, kredi kartı ile alkol ve sigara satın almak istedi. Kredi kartıyla alışveriş yaptırmadığını söyleyen işletmeci Ramiz Sarıçayırlı ile Ahmet Can Yaşlı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Sarıçayırlı, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yaşlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan işletmeci Sarıçayırlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca büfede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ÖLEN GENCİN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ramiz Sarıçayırlı hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Sarıçayırlı, ''Rahmetlinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. O günden bu yana psikolojim bozuldu. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Rahmetlinin bana borcu vardı. Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti. Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etmeye başladı. Tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm. Sıklıkla yapınca belimde bulunan silahımı masaya koydum. Dükkandan gitmeyince tedirgin oldum. Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı. Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan 3 silah benimdir'' dedi.
Ahmet Can Yaşlı'nın yakınları ve aileside davayı izledi. Yakınlarının yakalarında, Yaşlı'nın fotoğrafınının olduğu görüldü. Hayatını kaybeden Ahmet Can Yaşlı’nın ağabeyi Orhan Yaşlı ise "Sanıktan şikayetçiyim. Adalete güveniyorum. En ağır cezanın almasını istiyorum. Benim kardeşim alkol alırdı. Ama silah ve bıçak taşımazdı, iftira atıyorlar" diye konuştu.
Gözyaşları içerisinde konuşan ölen gencin annesi Hatice Okumuş ise şikayetçi olduğunu ve adalete güvendiğini belirtti. Mahkeme heyeti, eksik evraklarının tamamlanması ve diğer şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Cinayet sanığı, ölen gencin ailesine başsağlığı dilediCinayet sanığı, ölen gencin ailesine başsağlığı dilediCinayet sanığı, ölen gencin ailesine başsağlığı dilediCinayet sanığı, ölen gencin ailesine başsağlığı diledi

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