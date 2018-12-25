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Cinayet sanığı pilot: Masörü ben öldürmedim, vicdanım rahat

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 10 yıl önce masör Erdoğan Akbaş'ı (23) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan pilot Asım Onur Ceyhan, "Ben öldürmedim, vicdanım rahat" dedi.

Cinayet sanığı pilot: Masörü ben öldürmedim, vicdanım rahat

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 10 yıl önce masör Erdoğan Akbaş'ı (23) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan pilot Asım Onur Ceyhan, "Ben öldürmedim, vicdanım rahat" dedi.
​Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin, Kemer'de turizmle uğraşan Erdoğan Akbaş olduğu tespit edildi. O dönem yapılan çalışmalarda katil ya da katillere ulaşılamadı. İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden açtı. Özel bir ekip kuran jandarma, olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur Ceyhan, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Erdoğan Akbaş ve Asım Onur Ceyhan arasında alacak verecek anlaşmazlığı olduğu ve cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürüldü.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık pilot Ceyhan, Erdoğan Akbaş'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanının söz verdiği Asım Onur Ceyhan, suçsuz olduğunu yineledi. Böyle bir suçlama ile yaşamak istemediğini belirten Ceyhan, “Ben öldürmedim. Vicdanım rahat. Bunu biliyorum. Ayrıca cezaevi koşullarında sağlık sorunlarım çıktı. Kulaklarımda ciddi rahatsızlık var. Ben pilotum ve meslek hayatım tehlikede. Bu kara lekeden kurtulmak istiyorum. Ben de her şeyin araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Erdoğan Akbaş ile arasında herhangi bir husumet olmadığını söyleyen Asım Onur Ceyhan, “Bir dönem işlettiğim SPA'da masörlük yaptı. 3 ay yanımızda çalıştı. Yaz sezonunun bitmesiyle işten ayrıldı. Aramızda husumet veya ticari ilişki yoktu" dedi.
Ceyhan'ın avukatı Alper Tunga Bacanlı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu söyleyerek, “Bu cinayette deri ve kürk işi yapan birilerinin de parmağı olabilir. Burada bir dram yaşanıyor. Müvekkilimin sağlık sorunları nedeniyle pilotluk hayatı sona erebilir. Lütfen bu drama son verin. Bu kişi 10 yıl sonra evinden alınıp cezaevine konuldu. Neden şu an içeride. Bunu izah edecek bir sonuç yok" diye konuştu.
Duruşma ertelendi.

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Cinayet sanığı pilot: Masörü ben öldürmedim, vicdanım rahat

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