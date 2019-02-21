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Cinayet sanığı pilot, suç delilinin nasıl yok edileceğini araştırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Antalya'da dağlık alanda bir kişinin cesedinin bulunmasından 10 yıl sonra cinayet zanlısı olarak tutuklanan pilotun yargılanmasına devam edildi - İnternetten suç delili ve parmak izinin nasıl yok edileceğine yönelik yüzden fazla araştırma yaptığı belirlenen sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi

Antalya'da 11 yıl önce bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık pilotun, müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Asım Onur C, öldürülen Erdoğan Akbaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, kayalıklarda bulunan cesedin çürümesi nedeniyle maktulün ölüm nedeninin tespit edilemediğini belirtti.

Sanığın, bir arada oldukları öne sürülen tarihlerde maktulü bir iki kez arayıp kısa mesaj gönderdiği bildirilen mütalaada, Asım Onur C'nin cep telefonuyla "Suç delili ve parmak izi nasıl yok edilir" gibi internetten yüzden fazla araştırma yapıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Mütalaada, Ulusal Kriminal Bürosunun raporuna göre, maktulle telefonla en son görüşen kişinin sanık olduğu kaydedildi.

Savcı, sanık pilotun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kemer ilçesinde masörlük yapan Erdoğan Akbaş'ın cesedi, 2008 yılında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bulunmuş, olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan 4 şüpheliden özel bir havayolu şirketinde pilotluk yapan Asım Onur C. tutuklanmıştı. Cinayetin ikili arasında yaşanan borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edilmişti.

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Antalya cinayet duruşma pilot

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