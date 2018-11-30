Cinayet sanığı: Sevda ablanın elinde büyüdüm; kasten ateş etmedim

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sokaktan, yüksek sesle müzik dinleyerek geçen otomobildekilerle komşuları arasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan Sevda Doğan'ın (35) ölümü, gelini Zübeyde Şen'in (36) yaralanmasıyla ilgili açılan davada, 5'i tutuklu, 12 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Ferhat Erdal, ölen Sevda Doğan için "Biz onun elinde büyüdük, ona kasten ateş etmedim" dedi. Erdal ve onunla benzer savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Taksun, tahliye edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Haziran ayında meydana geldi. Akşam saatlerinde, iddiaya göre, yüksek sesle müzik dinleyerek ve hız yaparak geçen otomobildekilere mahalle sakinleri tepki gösterdi. Aynı mahallede yaşayan araçtakilerle onları 'Neden gürültü yapıyorsunuz?' diye uyaran komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Sevda Doğan ve 2 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen oğlunun eşi Zübeyde Şen tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılardan Sevda Doğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden Ferhat Erdal, Fırat Erdal, Ahmet Taksun, Metin Bağcı ve Yusuf Gültekin tutuklandı.

Haklarında 'basit yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız silah kullanma' suçlarından iddianame hazırlanan sanıklar, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve mahkeme başkanı tarafından duruşmada okunan iddianamede, olay günü, tutuklu sanıkların bir araca bindiği ve hız yaptıkları, bunu gören B.Ö. isimli gencin araçtakilere 'Neden gürültü yapıyorsunuz?' diye sorduğu, buna kızan Ferhat Erdal'ın B.Ö.'ye yumruk attığı ve tarafların birbirine girdiği belirtildi. İddianamenin devamında şöyle denildi:

"Kavga etraftakilerin müdahalesi ile ayrılırken Yusuf G. yanındaki silahla havaya ateş ederek beraberindekilerle birlikte yine araçla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan Muhlis Şen ise evdeki silahını alarak sokağa çıktı ve o da havaya ateş etmeye başladı. Zübeyde Şen ile çıkan olaylarda hayatını kaybeden Sevda Doğan, olay yerinde kalan Ferhat Erdal'ın üzerine giderek kavganın yeniden başlamasına sebep oldu. Bu esnada Muhlis Şen'in ateşlediği silahın sesini duyan ve olay yerinden ayrılan diğer sanıklar geri döndü. Taraflar yeniden kavga etmeye başladı. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Sevda Doğan ile Zübeyde Şen, kendilerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralılardan Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti."

'SEVDA ABLANIN ELİNDE BÜYÜDÜM'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ferhat Erdal, olay günü çocuğunun hasta olduğunu ve söz konusu araçla onu hastaneye götürmek istediğini ifade ederek, "Çocuğumu hastaneye götürmek için Fırat ve Yusuf'tan araba istedim. Onlar da bana araba getirdi. Beni beklerlerken Birkan yanlarına gelip 'Neden bekliyorsunuz burada?' diye sordu. Bu soru biraz tahrik ediciydi. Kısa bir tartışmanın ardından ben Birkan'a bir yumruk attım. Daha sonra diğerleri de olaya müdahale etti ve tartışmaya başladık. O esnada Yusuf havaya ateş etti. Bizi sakinleştirdiler. Fırat, Yusuf ve yanlarındaki diğer arkadaşlar olay yerinden ayrıldı. Sonra Muhlis abi silahla dışarı çıktı, o da havaya ateş etti. Fırat ve arkadaşları bana bir şey yapacakları korkusuyla geri döndüler. Daha sonra yeniden kavga etmeye başladık. Çoğumuzun elinde silah ve bıçak vardı. Ben Sevda ablanın elinde büyüdüm. Ona kasten ateş etmedim. Kimin yaptığını da bilmiyorum" dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da Ferhat Erdal ile benzer ifadeler verdi. Sevda Doğan'ı kimin vurduğunu bilmediklerini ifade eden sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ferhat Erdal ile Ahmet Taksun'un tahliyesine karar verirken, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ VE SONRASINDA GERGİNLİK

Duruşma öncesi ve sonrasında tarafların yakınları arasında gerginlik yaşadı. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak duruşma salonunu boşalttı.

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