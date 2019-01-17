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Cinayet sanığı trans birey Derya için savcı müebbet istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:13 | Son Güncelleme

BURSA'da trans birey Derya Yıldırım'ın(49), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava karara kaldı.

Cinayet sanığı trans birey Derya için savcı müebbet istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da trans birey Derya Yıldırım'ın(49), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava karara kaldı. Savcının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği Yıldırım’ın avukatı, müvekkilinin cinayeti meşru müdafa altında işlediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde geçen yıl 23 Nisan'da meydana gelen olayda, trans birey Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yoluna devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine geldi. İddiaya göre, Yıldırım, kendisini takip eden Bayraktar ile evinin önünde kavga etti. Kavga sırasında sopa ile eline vurup, yere düşürdüğü bıçağı alarak, Bayraktar'ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yaşamını yitirirken, 12 yıl önce de İzmir'de sevgilisini öldürdüğü belirlenen Derya Yıldırım tutuklandı.
SAVCI MÜEBBET, AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ
Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Derya Yıldırım'ın karar aşamasına gelen davasında Cumhuriyet savcısı mütaala verdi. Duruşmaya sanık avukatı ve öldürülen Can Görkem’in babası Tuncay Bayraktar ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, toplanan deliller sonucunda sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Yıldırım'ın avukatı ise, müvekilinin suçu meşru müdafa içinde işlediğini savunarak, tahliyesini talep etti. Ayrıca savunma için süre istedi. Mahkeme, Derya Yılıdırım’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın karar için Şubat ayına ertelenmesine karar verdi.

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Cinayet sanığı trans birey Derya için savcı müebbet istedi

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