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Cinayet sanığı: Yanlış zamanda yanlış yerdeydi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 31 yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammet Atmaca hakkında verilen karar, olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Cinayet sanığı: Yanlış zamanda yanlış yerdeydi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 31 yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammet Atmaca hakkında verilen karar, olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu. Tekrar yargılanmaya başlanan Atmaca, "Ölen kişinin tek suçu, yanlış zamanda, yanlış yerde olmasıydı" dedi.
Olay, geçen yıl, Gümüşpala Mahallesi 7030 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mert Demircioğlu ve Halil Evin, birlikte kafeye gitti. Evin, burada bulunan arkadaşı Muhammet Atmaca ile karşılaştı. Evin, iddiaya göre, Atmaca'ya uyuşturucu sattığı imasında bulundu. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Atmaca, belinden çıkardığı tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar, Demircioğlu ile Evin'e isabet etti. Hastaneye kaldırılan arkadaşlardan Demircioğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet Atmaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından dava açıldı.
İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Muhammet Atmaca, 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 6 yıl ve 'ruhsatsız tabanca taşımak'tan 2 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın, tarafların avukatlarınca temyiz edilmesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4'üncü Ceza Dairesi, olay yerinde keşif yapılmadığı için olayda hayatını kaybeden Demircioğlu'nun bulunduğu noktanın tam olarak belirlenmemesi nedeniyle kararı bozdu.
'BİLEREK ÖLDÜRMEDİM'
İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Muhammet Atmaca ve avukatı katıldı. Duruşmada BAM'ın bozma kararı okunurken, sanık Atmaca, "Olayda yaşamını yitiren kişinin tek suçu, yanlış zamanda, yanlış yerde olmasıydı. Ben bilerek ve isteyerek, öldürmedim" diye konuştu.
Duruşma savcısı, bozma kararına uyulması ve olay yerinde keşif yapılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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Cinayet sanığı: Yanlış zamanda yanlış yerdeydi

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