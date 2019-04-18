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Cinayet sanığına müebbet ve 22 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, barışmak istediği eski kız arkadaşının annesini öldürdüğü, babasını da yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, barışmak istediği eski kız arkadaşının annesini öldürdüğü, babasını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanıkla ilgili karar çıktı.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Yusuf Can Özalp, maktul Fadime Yün'ün ailesi ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Savcı, geçen duruşma verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Özalp'in, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Daha önceki savunmalarını tekrar eden Özalp, Fahriye Yün'ü öldürmediğini iddia ederek, "Öldürme kastıyla eve gitmedim. Eski kız arkadaşım Merve'nin davetiyle eve gittim. Saldırıya ve hakarete uğradım. Kendimi savundum." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl, "Silahlı tehdit" suçundan 2 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl hapis ve "kasten yaralama" suçundan ise 2 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Böylece sanık, müebbet ve 22 yıl hapis, ayrıca 2 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmış oldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Yusuf Can Özalp, 4 Haziran 2018'de, eski kız arkadaşının annesini öldürdüğü ve babasını yaraladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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