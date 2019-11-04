Cinayet sanığına nefsi müdafaadan beraat

"Olay günü her zaman kullandığım yoldan iş yerime gidiyordum. Arkadaş, arkadan gelip bıçakla kafama vurdu. Bıçak gözüme girdi, gözüm çıktı sandım. Gözüm karardı. Sesinden Berat olduğunu anladım. Yerde boğuşmaya başladık. Cebimde bıçağım vardı. Çıkardım, sallamaya başladım. Kaç kez salladığımı hatırlamıyorum. 'Bana ne yaptın' dedim, onun da 'İmdat' diye bağırdığını hatırlıyorum. Maktulün peşimden geldiğini sanarak olay yerinden kaçmaya başladım. Ağlıyordum. Yolda gördüklerimden yardım istedim. Kaçarken polisi aradım. İş yerimin arka tarafına saklandım.

İşe gittiği güzergahta ikamet eden maktulün, her gördüğünde tehditte bulunduğunu iddia eden sanık H.U, şunları dile getirdi:

Olaydan yaklaşık 3 ay önce kız arkadaşı A.D. ile otobüs durağında beklediği esnada yanlarına gelen maktulle tartışmaya başladıklarını ve kendisine "Sana kafayı taktım." dediğini öne sürdü.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bıçaklı kavgada 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sanığın, eylemi nefsi müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Eğer kendimi savunmasaydım beni öldürecekti. Yanımda bulunan maket bıçağını ise kargo dağıtım yerim olan Hacılar ilçesinde daha önce köpekler çocukları parçaladıkları için taşıyordum."

"Allah'tan korkmaz, vicdansız, yavrumdan ne istedin? Onu katlettin. Oğlumu niye vurdun?" diyerek sanığa tepki gösteren maktulün babası Yunus Küsen ise şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.D. de olaydan 3 ay önce otobüs durağında birlikte beklediği sanık ile yanlarına gelen maktul arasında tartışma çıktığını, sonrasında neler yaşandığı hakkında bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Savcının mütalaasında "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın eylemini meşru müdafaa kapsamında değerlendirerek oy çokluğuyla beraatine karar verdi.

"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 5 ay hapis cezasının ertelenmesini kararlaştıran heyet, sanığın tahliyesine hükmetti.