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Cinayet sanığına ömür boyu hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada 9 bıçak darbesiyle öldüren Tacettin Yağız (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cinayet sanığına ömür boyu hapis istemi

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada 9 bıçak darbesiyle öldüren Tacettin Yağız (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendisini "Beni çok bunalttı, psikolojik baskıda bulundu. Mutfaktan bıçak aldım, daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum" diye savunan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki apartmanda 4 yıldır birlikte yaşayan Ülviye İnce ve Tacettin Yağız çifti arasında geçen 5 Ağustos günü tartışma çıktı. Tacettin Yağız mutfaktan aldığı bıçakla İnce’yi 9 kez bıçakladı. Ardından psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan 14 adet içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı.
Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihara kalkışan Tacettin Yağız ise yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı,Tacettin Yağız hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, iddianameyi hazırladı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Yağız hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede Tacettin Yağız'ın olay anını hatırlamadığını savunarak, "Yaklaşık 5 yıldır psikolojik rahatsızlığım nedeniyle tedavi görüyorum. Üç yıldır da ilaç kullanıyorum. Ülviye İnce ile tartıştık, beni çok bunaltıyordu, psikolojik baskıda bulunuyordu. Mutfaktan ahşap saplı bıçağı aldım daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Olaydan sonra doktorun verdiği ilaçlardan 14 tane içtim ve kendimi de bıçaklayıp intihar etmek istedim. Olay nedeniyle pişmanım" dediği ifadesi de yer aldı.
DAHA ÖNCEDE DÖVÜP BIÇAK ÇEKTİ
İddianamede Selman İnce'nin de Yağız’ın daha önce de ablasını döverek, bıçak çektiğini söyleyip şikayetçi olduğu ve "Ablam, 4 yıldır Tacettin Yağız ile imam nikahlı yaşıyordu.Zaman zaman ablamı dövdü, almaya gittiğimizde ablamın dövülmüş olarak gördüm. Daha önce de Yağız ablama bıçak çekti, bununla alakalı karakolda ifade verdik. Kendisinden şikayetçiyim" dediği kaydedildi.
Tutuklu sanık, Ekim ayında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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