Cinayet sanığına ömür boyu hapis istemi - ARŞİV

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada 9 bıçak darbesiyle öldüren Tacettin Yağız (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendisini "Beni çok bunalttı, psikolojik baskıda bulundu. Mutfaktan bıçak aldım, daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum" diye savunan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki apartmanda 4 yıldır birlikte yaşayan Ülviye İnce ve Tacettin Yağız çifti arasında geçen 5 Ağustos günü tartışma çıktı. Tacettin Yağız mutfaktan aldığı bıçakla İnce’yi 9 kez bıçakladı. Ardından psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan 14 adet içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihara kalkışan Tacettin Yağız ise yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.