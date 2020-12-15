Cinayet sanığının avukatından 'Kadir Şeker'li savunma

Olay, 4 Mart tarihinde, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre restoran sahibi Yakup İskender ile komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk (45), M.K., A.K., O.K. ve K.B. arasında, iki kadın müşteriye laf atıldığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İskender'i dövmeye başladı. Grubun elinden kurtulan Yakup İskender, hızla girdiği restoranından bıçak alıp, çıktı. İskender, Ziya Selçuk'u bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Ziya Selçuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Polis, kaçan Yakup İskender'i Atatürk Caddesi'nde yakaladı. Yaralı olduğu görülen Yakup İskender'in götürüldüğü özel hastanede kaburga kemiği ile sol göğüs kemiğinde kırık oluştuğu, sol işaret parmağında kesik bulunduğu belirlendi. Tedavisinin ardından gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yakup İ., "Bana saldırdığı için kendimi savundum" dedi. Yakup İskender 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

12 yaşındaki kız çocuğunun ölümü kahretmişti: Babası kızdığı için intihar etmiş '2 KADINI KORUMAK ADINA BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM' Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yakup İskender, müşterisi olan 2 kadını korumak adına bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İskender, ifadesinde şöyle konuştu: “Olay gecesi daha önceden iş yerime geldikleri için tanıdığım Z.D. ve N. isimli kızlar, iş yerime geldi. Ben o sırada iş yerini kapatmaya hazırlanıyordum ve kepengi yarıya kadar indirmiştim. Kızların isteğini yerine getirdim ve onlara yemek hazırlarken, A.K., O.K. ve K.B. yarım kepengin önüne dizilmiş şekilde kapıya geldi. Bana, 'Dayı bizi de doyur bakalım' diye el hareketleri yaptılar. Hatta 'Kokoreç mi yiyelim, köfte mi yiyelim' şeklinde değişik argoya kaçan el hareketleri yapıyorlardı. Bakışlarının da bir tuhaf olduğunu hissettim. Kendilerini uzaklaştırmak için 'Ekmek kalmadı, malzemem bitti. Şu anda size yapabileceğim yemek yok' dedim. O sırada A.K. kepenkten içeri girerek, 'Biz yemek isteyeceğiz. Sen de vermeyeceksin, seninle görüşeceğiz' dedi. Sonra gittiler. Onlar gittikten sonra kızlar bana, 'Dayı, bu şahıslar biraz önce bize asıldı, laf attılar, takip ettiler' dedi. Onlara 'İsterseniz kepengi tamamen indireyim, siz rahatça yemeğinizi yiyin' dedim. Sonrasında kepengi kumandayla indirdim. Kokoreci hazırlarken dışardan kepenge vurma sesleri geldi. Kimin vurduğunu görmedim ama sonrasında kendi iş yerinin önünde alkol alan O.K.'ye, kepenge vuranın kendileri olup olmadığını sordum. Bana, 'Senin kepengin ile ne işimiz olur. Sen işine bak. Görüşeceğiz' dedi. Sonrasında iş yerime girdim ve tedirgin olan kızlar gitmek istediklerini söyledi. Ben de onlara, 'İstediğiniz yere bırakabilirim. Taksiyle de gönderebilirim. Korkmayın' dedim. Ardından kızlara diğer caddeye kadar eşlik ettim."

'AMACIM KENDİMİ SAVUNMAKTI' İş yerine geldiğinde bu kişilerin alkol almaya devam ettiğine dikkati çeken Yakup İskender, “Yanlarına giderek konunun uzamaması için konuşmak istedim. Ancak M.K. bana ağır küfürler etti. O.K. ağzını kapattı. Bu sırada, Ziya Selçuk bir anda anlamadığım bir şekilde yerinden kalktı ve bana yumruk attı. O an ortalık karıştı. Her yerden bana yumruk gelmeye başladı. Kafamı kaldırıp önümü göremiyordum. İşin içinde inanılmaz dayak ve linç vardı. Öleceğimi düşündüm. Sonra dükkanımın önüne kaçtım. Orası biraz daha aydınlıktı. Her tarafım kan içerisindeydi. Bana yine saldırdılar, ben de elimdeki bıçağı savurdum. Amacım kendimi savunmaktı" diye konuştu. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. 'KADİR ŞEKER'DEN EN AZ 20 KAT MASUMDUR' Yakup İskender'in avukatı Halil İbrahim Cihandemir, müvekkilinin Kadir Şeker gibi kadın korumak isterken olayın meydana geldiğini öne sürdü. Cihandemir, “Birkaç ay önce Konya'da Kadir Şeker vakası oldu. Benim müvekkilim Yakup İskender, Kadir Şeker'den en az 10 kat, 20 kat masumdur. Olay 'yan baktın' pozisyonuna dönüştürüldü. Biz kamuoyunun gerçekleri bilmesini istediğimiz için bu açıklamayı zorunlu görüyoruz" dedi.