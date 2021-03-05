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Cinayet sanığının oğlu: Babamın başına silah dayadılar

05.03.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Cinayet sanığının oğlu: Babamın başına silah dayadılar

Antalya'da kendisini, mağazasından 80 bin lira değerindeki yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçlayan Volkan Işık'ı (24) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ayakkabıcı Tuncay Turan'ın (39) yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen oğlu Veysi Turan, "Olay sırasında Serkan diye biri babamın başına silah dayadı. Silah tutukluk yapınca öfkelendi ve kabzasıyla babamın başına vurdu" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Nisan günü saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Volkan Işık'ın Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı. Hırsızın peşine düşen Işık, iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını, Tuncay Turan'a ait ayakkabı mağazasında gördü. Bunun üzerine Volkan Işık, beraberinde babası Cahit Işık ve kardeşi Mücahit Işık ile yakınlarını alıp, Turan'ın mağazasına geldi. Burada çıkan kavgada Volkan Işık, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti Tuncay Turan'ın yeğeni Osman T. üstlendi. Ölen Volkan Işık'ın babası ve kardeşi ile diğer görgü tanıkları ise cinayeti Tuncay Turan'ın işlediğini söyledi. Gözaltına alınan Tuncay Turan tutuklandı, Osman T. ise serbest bırakıldı.

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"BABAMIN KAFASINA SİLAH DAYADI"

Hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Tuncay Turan'ın yargılanmasına, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Turan, SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen sanık Tuncay Turan'ın oğlu Veysi Turan, olay günü iş yerlerine saldırıldığını belirterek, "Saldırganlar önce 5-6 kişiydi. Sayıları arttı ve 20-30 kişi oldular. Bize, 'Buradan sağ çıkamazsınız' diyorlardı. Biz de gidip polisle gelmelerini söyledik. Bu sözler üzerine sözlü ve fiziki olarak saldırdılar, darbettiler. Babam sonradan geldi ve bizi aralarına alıp darbetmeyi sürdürdüler. Sonra Serkan diye birisi babamın kafasına silah dayadı. Ateşlemeye çalıştı. Silah tutukluk yaptı. Buna öfkelenip kabzasıyla babamın başına vurdu. Biz de bir fırsat bulup kaçtık" dedi.
Kavga sırasında kendilerini korumak için birkaç kez yumruk salladığını ifade eden Veysi Turan, "Kaçtığımız yerde de kavga devam etti. Beni ve babamı farklı yerde yakalayanlar bizi dövüyorlardı. Kuzenim Osman'a 'Yetiş beni öldürecekler' dedim. Osman'ın elinde parıldayan bir şey gördüm. Ama bıçak olup olmadığından emin değilim. Bıçaklanma anını görmedim. Osman bana kendisinin elinde bıçak olduğunu, birkaç kişiye salladığını, bir kişiye değdiğini hissettiğini söylemişti" diye konuştu.
Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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