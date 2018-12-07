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Cinayet sanığının 'Üzerime oyun oynanıyor' sözüne tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gökhan Dakım'ı (35) av tüfeğiyle yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım'ın (33) yargılanmasına başlandı.

Cinayet sanığının 'Üzerime oyun oynanıyor' sözüne tepki

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ilçesinde amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gökhan Dakım'ı (35) av tüfeğiyle yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım'ın (33) yargılanmasına başlandı. Dakım, Ünlü'nün öldürülmesinde sorumlunun olayda yaralanan amcaoğlu olduğunu öne sürerek "Üzerimde oyun oynandı" dedi. Oğlunu kaybeden Zeki Ünlü ise tutuklu sanığa, "Benim çocuğumun hayatını mahvetti. Bir de gelmiş burada konuşuyor" diyerek, tepki gösterdi.
Olay, 9 Haziran günü saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, bir kargo şirketinde çalışan arkadaşı Sinan Ünlü ile alkol aldıktan sonra hafif ticari araçla, gazinoların bulunduğu bölgeye geldi. İkili park halindeki araçta oturuken, aynı yerde dükkanı olan Çetin Dakım kendisine ait minibüsten av tüfeğini alıp, amcasının oğlu Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'ye ateş açtı. Sinan Ünlü sırt ve karın bölgesinden, Gökhan Dakım ise karnından ve bacağından vuruldu. İki yaralı, hastaneye kaldırıldı. Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan Dakım ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olaydan sonra kaçan Çetin Dakım ise polis tarafından yakalandı. İfadesinde, eşinden boşanma sebebi olarak eski kayınbiraderi de olan amcaoğlu Gökhan Dakım'ı gördüğünü, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Çetin Dakım, tutuklandı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'nün, iş yerinin önüne geldiğini gören Çetin Dakım, minibüsünden tüfeğini alıp, park halindeki aracın yanına yaklaşıyor. Ardından ateş açıyor. Çetin Dakım, araçtan yaralı halde inen Gökhan Dakım'ı, kovalayıp ateş etmeyi sürdürüyor. Saldırıdan sonra da minibüsüne binip hızla uzaklaşıyor. Görüntülerde çevredekilerin kanlar içinde kalan Sinan Ünlü'yü otomobilden çıkardıkları anlar da yer alıyor.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'yakınını kasten yaralama' suçundan da 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Çetin Dakım'ın yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık, "Sinan Ünlü'nün öldürülmesinde sorumlu Gökhan Dakım'dır. Tanık ve müşteki ifadelerini kabul etmiyorum. Benim üzerime oynanan bir oyun var" dedi.
Öldürülen Sinan Ünlü'nün babası Zeki Ünlü, sanığa, "Benim çocuğumun hayatını mahvetti. Bir de gelmiş burada konuşuyor" diyerek tepki gösterdi. Duruşma, ertelendi

​FOTOĞRAFLI

Cinayet sanığının 'Üzerime oyun oynanıyor' sözüne tepkiCinayet sanığının 'Üzerime oyun oynanıyor' sözüne tepkiCinayet sanığının 'Üzerime oyun oynanıyor' sözüne tepkiCinayet sanığının 'Üzerime oyun oynanıyor' sözüne tepki

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