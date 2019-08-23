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Cinayet, şiddet! Bu kaçıncı kadın? Kimi darp edildi, kimi de boğularak öldürüldü

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un son sözleri 'ölmek istemiyorum' oldu. Kahreden olayın etkisiyle şoka giren küçük kız annesine 'lütfen ölme' diyebildi. Bununla birlikte maalesef ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddet olayları korkutucu düzeylere ulaştı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre geçtiğimiz Temmuz ayında 31 kadın öldürüldü, cinsel şiddet ve çocuk istismarı devam ediyor.

Cinayet, şiddet! Bu kaçıncı kadın? Kimi darp edildi, kimi de boğularak öldürüldü

Kırıkkale'de, eski eşi 43 yaşındaki Fedai Baran tarafından bıçaklanan 38 yaşındaki Emine Bulut 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürdü. Bulut'un son sözleri, "Ben ölmek istemiyorum" olurken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı "Anne lütfen ölme" diyebildi.

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Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.

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Ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddet olayları ne yazık ki korkutucu düzeylere ulaştı. Türkiye’deki evliliklerde erkeğin kadın üzerinde egemenliği olabilmekte ve sözünün dinlenilmediği durumlarda erkek ceza verme hakkını kendisinde görebilmekte. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre Temmuz ayında erkekler tarafından 31 kadın öldürüldü, cinsel şiddet ve çocuk istismarı devam ediyor.

TEMMUZ AYINDA 31 KADIN CİNAYETİ

Temmuz ayında işlenen kadın cinayetlerinin 5’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 16 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 2’si boşanmak, 4’ü ayrılmak ve 4’ü de başka konularda kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

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KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Temmuz ayında öldürülen 31 kadının 7’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 11’i evli oldukları erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i arkadaşının evli olduğu erkek, 1’i abisi, 1’i babası, 1’i damadı, 1’i torunu,1’i tanıdık birisi, 6’sı birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür.

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KADINLAR EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLAR ÖLDÜRÜLDÜ

16’sı ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 1’i boğularak, 3’ü darp edilerek öldürüldü. Ne yazık ki 1’i yüksek bir yerden şüpheli bir şekilde düşerek ve 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir.

Kadınların 16’sı evde, 7’si sokak ortasında öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 1’i gölde, 1’i nehirde, 1’i ormanda, 1’i sulama kanalında ve 1’i de piknik alanında cansız bedenleri bulundu. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir.

KADINLARIN ÇALIŞMA DURUMU HALA TESPİT EDİLEMİYOR

Kadınların çalışma durumlarını tespit etmek ise çok zor. Önemli olan bu verinin de basın mensupları tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ulaşılabilen veriye göre kadınların 6’sı bir işyerinde çalışıyor, 25 kadının çalışma durumu bilinememektedir. Birbirinden farklı bölgelerde ve illerde kadınlar öldürülüyor ve kadınlar öldürülmediği şehirler istiyor.


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