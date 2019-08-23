Cinayet, şiddet! Bu kaçıncı kadın? Kimi darp edildi, kimi de boğularak öldürüldü

Temmuz ayında işlenen kadın cinayetlerinin 5’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 16 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 2’si boşanmak, 4’ü ayrılmak ve 4’ü de başka konularda kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

Ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddet olayları ne yazık ki korkutucu düzeylere ulaştı. Türkiye’deki evliliklerde erkeğin kadın üzerinde egemenliği olabilmekte ve sözünün dinlenilmediği durumlarda erkek ceza verme hakkını kendisinde görebilmekte. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre Temmuz ayında erkekler tarafından 31 kadın öldürüldü, cinsel şiddet ve çocuk istismarı devam ediyor.

Kırıkkale'de, eski eşi 43 yaşındaki Fedai Baran tarafından bıçaklanan 38 yaşındaki Emine Bulut 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürdü. Bulut'un son sözleri, "Ben ölmek istemiyorum" olurken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı "Anne lütfen ölme" diyebildi.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Temmuz ayında öldürülen 31 kadının 7’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 11’i evli oldukları erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i arkadaşının evli olduğu erkek, 1’i abisi, 1’i babası, 1’i damadı, 1’i torunu,1’i tanıdık birisi, 6’sı birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür.

KADINLAR EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLAR ÖLDÜRÜLDÜ

16’sı ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 1’i boğularak, 3’ü darp edilerek öldürüldü. Ne yazık ki 1’i yüksek bir yerden şüpheli bir şekilde düşerek ve 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir.

Kadınların 16’sı evde, 7’si sokak ortasında öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 1’i gölde, 1’i nehirde, 1’i ormanda, 1’i sulama kanalında ve 1’i de piknik alanında cansız bedenleri bulundu. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir.

KADINLARIN ÇALIŞMA DURUMU HALA TESPİT EDİLEMİYOR

Kadınların çalışma durumlarını tespit etmek ise çok zor. Önemli olan bu verinin de basın mensupları tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ulaşılabilen veriye göre kadınların 6’sı bir işyerinde çalışıyor, 25 kadının çalışma durumu bilinememektedir. Birbirinden farklı bölgelerde ve illerde kadınlar öldürülüyor ve kadınlar öldürülmediği şehirler istiyor.



