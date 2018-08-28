Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

Gösteri düzenleyen sol ve aşırı sağ grupların arasında çatışma çıkmasını önlemek için yüzlerce alman polisi görev yaptı.

Almanya'da ortalık karıştı

1 / 9 Geçtiğimiz hafta sonu Chemnitz'de düzenlenen bir festivalde farklı uluslardan kişiler arasında çıkan tartışmada yaralanan 35 yaşında bir Alman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda iki Alman da yaralanmıştı.

2 / 9 Olay sonrasında aşırı sağcıların düzenlediği protesto gösterisine solcu gruplar da karşı gösteri düzenlendi.

3 / 9 Polis iki grup arasında çatışma çıkmaması için müdahalede bulundu.

4 / 9 Olayla ilgili 23 yaşında bir Suriyeli ile 22 yaşında bir Iraklı tutuklandı.

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9