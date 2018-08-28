HABER

Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 08:01 | Son Güncelleme

Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

Gösteri düzenleyen sol ve aşırı sağ grupların arasında çatışma çıkmasını önlemek için yüzlerce alman polisi görev yaptı.

Almanya'da ortalık karıştı

1 / 9

Geçtiğimiz hafta sonu Chemnitz'de düzenlenen bir festivalde farklı uluslardan kişiler arasında çıkan tartışmada yaralanan 35 yaşında bir Alman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda iki Alman da yaralanmıştı.
2 / 9

Olay sonrasında aşırı sağcıların düzenlediği protesto gösterisine solcu gruplar da karşı gösteri düzenlendi.
3 / 9

Polis iki grup arasında çatışma çıkmaması için müdahalede bulundu.
4 / 9

Olayla ilgili 23 yaşında bir Suriyeli ile 22 yaşında bir Iraklı tutuklandı.
5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı

Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı

Bu nasıl gelenek? Ölüleri mezardan çıkarıp...

Bu nasıl gelenek? Ölüleri mezardan çıkarıp...

Kalashnikov, dev savaş robotunu tanıttı

Kalashnikov, dev savaş robotunu tanıttı

Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...

Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...

Avrupa'nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı başladı

Avrupa'nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı başladı

Canlı yayında böyle öldü!

Canlı yayında böyle öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.