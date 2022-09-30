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  4. Cinayet sonrası görüntüler kahretmişti! Kuzen katili: Bir doktor olarak utanç duyuyorum

Cinayet sonrası görüntüler kahretmişti! Kuzen katili: Bir doktor olarak utanç duyuyorum

30.09.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Mayıs ayında meydana gelen cinayette doktor Bekir Çelik tabancayla bir kuzenini öldürmüş, diğer 2 kuzenini de yaralamıştı. Görülen davada Çelik, "Ben hayatımda insanların sağlığına zarar vermemek için çok büyük hassasiyet gösterdim ve bir doktor olarak şimdi karşınızda durmaktan çok utanç ve pişmanlık duyuyorum" dedi. Görüntülerde, doktorun silahla vurduğu A.Ç.'nin yerde yatması, çevredeki bir vatandaşın yerden kaldırmaya çalışması, kucağında tutarak nabzına bakması yer almıştı.

Cinayet sonrası görüntüler kahretmişti! Kuzen katili: Bir doktor olarak utanç duyuyorum

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Doktorlar Sitesi'nde 10 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda Kadın Doğum Doktoru B.Ç., alacak verecek nedeniyle husumet bulunan ve tartıştığı amcasının oğlu A.Ç.'yi (45) tabancayla vurarak öldürürken, 2 kuzenini de yaralamıştı. Olayın ardından tutuklanan Dr. B.Ç, ilk kez hakim karşısına çıktı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davaya katılan B.Ç, yaptığından utanç ve pişmanlık duyduğunu belirterek, "Ben hayatımda insanların sağlığına zarar vermemek için çok büyük hassasiyet gösterdim ve bir doktor olarak şimdi karşınızda durmaktan çok utanç ve pişmanlık duyuyorum" dedi.

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Yaşanan tartışmanın sebebinin ise kuzenlerinin kendisinden haraç istemesi olduğunu iddia eden B.Ç., "Aramızdaki anlaşmazlık arazi anlaşmazlığı değil. Aramızdaki mesele benden haraç istemeleri. Beni önceden telefon ile de, karşılaştığımız bir alışveriş merkezinde de tehdit ettiler" ifadelerine yer verdi.

AVUKAT: ÖMRÜNÜ İNSANLARIN YAŞAMASINA ADAMIŞ

Doktor B.Ç.'nin avukatı Enes Akbulut ise doktor B.Ç.'nin pala ile saldıran kuzenlerine karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, "Müvekkilim meşru müdafaa yapmıştır. Hepimiz insanız ve bir canımız var. Görüntüyü izlediğimizde ilk önce A.Ç. müvekkilime satırla saldırıyor. Müvekkilim ise meşru müdafaa yapıyor. Müvekkilim meşru müdafaasını yapmasa şimdi yaşıyor olmazdı. Ayrıca ömrünü insanların yaşamasına adamış olan ve akademik bir kariyeri olan müvekkilim kasten bilerek suçu işlememiştir. Çünkü müvekkilimin 15-17 yıldır ruhsatlı silahı var. Ama bugüne kadar hiçbir yerde silahını kullanmamış, silahla işi bile olmamıştır" diye konuştu.

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Davada, yaralı kuzenler M.C. ve E.C. de dinlendi. M.C, "Bize haksız bir saldırı yapılmıştır. Bunu yapan ve ağabeyimi öldüren doktor B.C.'dir. Suçlunun en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. E.C. de, "Ağabeyimi öldüren ve beni yaralayan B.Ç.'dir. Bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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''VERİLEN BÜTÜN İFADELER BİRER KURGUDAN İBARETTİR''

Öldürülen A.Ç.'nin avukatı İlyas Bulduk ise "Olay sadece 10 Mayıs'tan ibaret değildir. Geçmişten gelen olaylar da bu cinayete sebebiyet vermektedir.

Verilen bütün ifadeler birer kurgudan ibarettir. Hukuksal anlamda samimi değildir. Dotor B.Ç.'nin A.Ç.'yi kasten adam öldürmek suçundan ve diğer 2 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanarak, müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Bekir Çelik'in tutukluluk halinin devamına ve mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilen mahkemede, olay yerinde keşif yapılması, 112 ve görüntü kayıtlarının deşifre edilerek, olayın görgü tanıklarının dinlenilmesi kararı da alındı.

CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLER KAHRETMİŞTİ

Öte yandan cinayetten sonra silahlı kavganın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntüler de ortaya çıkmış, görüntülerde, doktorun silahla vurduğu A.Ç.'nin yüzü kapak yerde yatması, elinde tabanca bulunan katil zanlısı doktorun sağa sola koşturması ve silah seslerini duyarak bölgeye gelen bir trafik polisinin 'Teslim ol'' çağrısı ile doktorun gözaltına alındığı anlar yer almıştı. Olay anına ilişkin görüntülerde çevredeki bir vatandaşın, can çekişen A.Ç.'yi yerden kaldırmaya çalışması, başarılı olamayınca kucağında tutarak nabzına bakması da kayıt altına alınmıştı.

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(İHA)

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