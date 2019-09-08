HABER

Cinayet sonrası hastanede arbede

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 01:52 | Son Güncelleme

Erzincan’da akrabalar arasında boşanma davası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Erzincan’da akrabalar arasında boşanma davası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Cinayet olayı sonrasında hastane acil önünde kalabalık iki taraf arasında arbede yaşandı.
Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi SGK Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Metin D., kardeşi Çetin D., Esma D., evlerine doğru yürüdükleri sırada Soner B., ile karşılaştılar. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İki tarafında bıçak kullandığı kavgada Metin ve Çetin D., ile husumetlileri Soner B., yaralandı.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Metin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“Cinayet sonrası hastanede arbede”
Hastanede Metin D.’nin ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra hastane önünde kalabalık yoğunlaştı. Bu sırada akraba gurubu arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Çok sayıda polis ve güvenlik görevlisi yaşanan arbedeye müdahale etti. Taraflar kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle birbirinden ayırt edildi.
Polis ekipleri hastane ve olayın yaşandığı tarafların ikametleri önünde güvenlik tedbirlerini artırırken hastanede tedavisi tamamlanan cinayet şüphelisi Soner B., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorgusuna başlandı.

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede

Cinayet sonrası hastanede arbede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.