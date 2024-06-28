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Cinayet sonrası kelepçeyle kahkaha pozu! Şişli'de kanlı akşam yemeği: Misafirliğe gittiği evde tecavüze kalkıştı

28.06.2024 14:51
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İstanbul'un Şişli ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. Moğolistan uyruklu aileler akşam yemeğinde bir araya geldi. Ev sahibi arkadaşı ve Kendi eşi dışarı çıkan adam, arkadaşının eşine tecavüze kalkıştı. Bu sırada eve dönen ev sahibi, arkadaşının eşine saldırdığını görünce sırtından bıçaklayarak öldürdü. Polisin kelepçelediği adamın beklerken attığı kahkaha apartmanın koridorlarında yankılandı.

Cinayet sonrası kelepçeyle kahkaha pozu! Şişli'de kanlı akşam yemeği: Misafirliğe gittiği evde tecavüze kalkıştı

Şişli'de akşam yemeği kanlı bitti! Moğolistan uyruklu adam, alkol almaya gittiği sırada, arkadaşı, evdeki eşine saldırdı. Eve dönen adam, arkadaşını eşini döverken görünce öldürdü. Polisin kelepçe taktığı adamın kahkaha attığı anlar kameralara yansıdı. Karı-koca gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır bir binanın giriş katında yaşayan Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. (55) ve eşi Darkhiduren B.A.’nın (48) evine Moğolistan uyruklu Amarsanaa Buldaa (64) ve eşi B.K. akşam yemeğine geldi. İki aile birlikte yemek yiyip alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Buldaa, Turbold Sartuul A.’ya para vererek dışarıdan alkol almasını istedi.

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ARKDAŞI VE EŞİ ÇIKINCA BİLİP TECAVÜZE KALKIŞTI

Bunun üzerine parayı alan adam markete gitti. O esnada Buldaa, kendi eşinin de hava almak için dışarıya çıkmasını fırsat bilerek iddiaya göre arkadaşının eşine belinden sarılarak cinsel tacizde bulunup zorla yatak odasına götürdü. Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı. Buldaa'nın tecavüz girişiminde bulunduğu kadın kafasını duvara çarparak bayıldı.

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EŞİNE SALDIRAN ARKADAŞINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

O esnada marketten eve dönen adam, gördüğü manzara karşısında adeta çılgına döndü. Adam, Buldaa’yı eşini döverken görünce masadan aldığı ekmek bıçağını sırtına sapladı. Ağır şekilde yaralanan Buldaa olay yerinde hayatını kaybetti.

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KELEPÇELİ BEKLERKEN KAHKAHA ATTI

Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Buldaa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri kanlı olan Turbold Sartuul A., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Şahsın bina içerisinde kahkaha attığı anlar ise kameralara yansıdı.

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“KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA KÖTÜYDÜ”

Ev sahibi Hanifi Yıldız şöyle konuştu:
“Gece saatlerinde kavga sesi, gürültüsüne bina olarak uyandık. Aşağı indiğimizde alkolün etkisinde daire sakinleri, yanlarında 2 misafir, bayağı kendilerini dağıtmışlar. Daha sonra polis ekipleri geldi, durumu gördüler. Daha sonra olayın akabinde sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık tekrar. Buraya geldiler. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. Ondan sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Tüm incelemeleri yaptılar, cinayet olduğu anlaşıldı. Bunun ardından cinayete neden olan kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğolistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı, karı koca oturuyorlardı. Kavganın sebebi ne ya da cinayetin sebebi ne bilmiyoruz. Eve gelen misafirlerden bir tanesi öldürülmüş sırtından bıçaklanarak.”

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“AYAKTA DURAMIYORDU VE GÜLÜYORDU, HALA ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ”

Levent Ceylan ise, “Sabah 8'de ben salonu açtım. Pembe binanın orada kalabalık vardı. Sonra sokakta esnaf ağabeylerimizden bilgi aldık. Gece alkol çok içilmiş. 4 kişilermiş evde. Bunlar karı koca ve 2 kişi daha yanlarında varmış, aynı evin içerisinde kalıyorlar. Kiracı bunlar. Esnafın anlattığına göre gece çok ses olmuş. Sonra komşuları havaya ateş etmiş. Neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım. Sesten dolayı herhalde. Adam diğer arkadaşını öldürmüş bıçakla, kadın arkadaşlarını da yaralamış galiba. Polisler arkadaşı götürürken ayakta duramıyordu ve gülüyordu, hala alkolün etkisindeydi. Olay yeri ekibi geldi, cenaze çıkarıldı. Birkaç saat sokağı kapattılar. Adam gözaltına alındı. Öldüren sahış kiracı, öldürülen misafir olan. Karısıyla beraber yaşıyormuş. Bu arkadaşları yeni yeni gelmeye başlamış buraya” dedi.

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KARI-KOCA ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Buldaa’nın cenazesi, Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçağa ise polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan karı-koca çift, polis tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan çift, “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet tecavüz
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