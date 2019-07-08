Cinayet Sonucu Ölümler Savaşta Ölenlerin Beş Katı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yapılan son araştırmaya göre, dünyada işlenen cinayetlerde ölenlerin sayısının, silahlı çatışmalarda ve terör saldırılarında ölenlerin sayısından beş kat daha fazla olduğu saptandı.

8 Temmuz, Pazartesi günü yayınlanan ‘UNODC 2019 Küresel Cinayet Araştırması’ raporuna göre, 2017 yılında dünyada 464 bin kişi cinayetler sonucunda yaşamını kaybetti.

Raporda işlenen küresel cinayetler, kıtalara ve ülkelere göre araştırıldı. En fazla cinayetin Orta Amerika ülkelerinde işlendiği belirlendi.

Orta Amerika’da işlenen cinayet oranı bazı kentlerde her yüz bin kişide 62,1 oranına kadar yükseldi.

Amerika kıtası genelinde işlenen cinayet oranları ise her yüz bin kişi de 17.2 olarak belirtildi.

En fazla cinayetin işlendiği Amerika kıtasını, her yüz bin kişide 13 oranıyla Afrika kıtası izledi. En az cinayetin işlendiği kıtaların başında 2.3 oranıyla Asya yer aldı. Avrupa’da işlenen cinayetlerin oranının ise her yüz bin kişi de 3 olduğu açıklandı.