Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde tartıştıkları dernek başkanı ile mahalle muhtarını öldüren cinayet şüphelisi üç şahıs, Kastamonu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun iline bakır madeni çeken Hüseyin Erkan ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında tartışma çıktı. İlçeye bağlı Küreçayı köyünde ikamet eden Hüseyin Erkan, evinden pompalı tüfeğini alıp ilçe merkezinde bulunan bir kahvenin önünde oturan Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan’a ateş açtı.

Yaşanan olayda Dernek Başkanı Hüseyin Çorbacı ve Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sonrasında emniyet güçleri, Hüseyin E. ile olayla ilgili olduğu düşünülen Halil E. ve Gökhan E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kastamonu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devan ederken, cenazeler ise Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

