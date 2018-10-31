Cinayet şüphelisi 13 yıl sonra yakalandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, 2005 yılında çıkan kavgada Adem Bayındır’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan A.Ç., polisin düzenlediği operasyonla Antalya'da yakalandı.

Olay, 2005 yılında Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Bayındır ile A.Ç arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. A.Ç., Bayındır’ı çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin A.Ç. olduğu tespit edildi. Aranan şüpheli Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya’nın Serik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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