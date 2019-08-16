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Cinayet şüphelisi 20 ay sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 21:40 | Son Güncelleme

İzmir’de parkta husumetlisini tabancayla vurup öldürdükten sonra kayıplara karışan şahıs 20 ay sonra yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde, Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Pazaryeri yakınlarında bulunan bir parkta meydana geldi.

Cinayet şüphelisi 20 ay sonra yakalandı

İzmir’de parkta husumetlisini tabancayla vurup öldürdükten sonra kayıplara karışan şahıs 20 ay sonra yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde, Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Pazaryeri yakınlarında bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Cihan E., parkta tek başına oturan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Sinan Soyoğan’ın (32) yanına geldi. İkilinin arasında çıkan tartışma bir süre sonda kavgaya dönüştü. Cihan E., belinden tabancasını çıkarıp Soydoğan’a ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Soydoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Soydoğan’ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için gönderildiği İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca teslim alınarak defnedildi. Olayın ardından kaçan Cihan E. ise kayıplara karıştı.

20 ay sonra yakalandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cihan E.’nin Bergama ilçesinde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Bugün söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cihan E.’yi, olaydan yaklaşık 20 ay sonra yakalayarak gözaltına aldı. Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Cihan E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cinayet şüphelisi 20 ay sonra yakalandı

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