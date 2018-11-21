Cinayet şüphelisi 2,5 yıl sonra yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Yelken Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MYSSSD) Başkanı Okan Sezen'in (60) öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden Hasan Yıldırım, 2,5 yıl sonra yakalandı.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesi sahilinde 30 Haziran 2016 günü, iddiaya göre kaçak su sporları istasyonu nedeniyle MYSSSD Başkanı Okan Sezen ve çocuklarıyla Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım kardeşlerin de aralarında bulunduğu grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Sezen, ağır yaralandı. Sezen, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SİLAH BULUNAMADI

Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım firar ederken, Ocak 2017'de Manavgat İlçe Jandarma Merkez Karakolu Komutanlığı'na gelen Kenan Yüce, kavgada ateş edenin kendisi olduğunu söyleyerek teslim oldu. Şüphelinin jandarmada yapılan sorgusunda, olayda kullanılan tabancayı ormanda düşürdüğünü belirtmesine rağmen bölgede yapılan aramalarda silah bulunamadı. Şüpheli tutuklanırken, Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada ifade veren şüpheli Kenan Yüce, Okan Sezen'i kendisinin öldürdüğünü söyledi.

POLİS YAKALADI

Olayla ilgili 29 ay boyunca kaçak hayatı yaşayan Hasan Yıldırım, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen çarşamba günü Manavgat'ta düzenlenen bir operasyonla gizlendiği evde yakalandı. Hasan Yıldırım'ın 'kasten öldürme' suçu haricinde, 'nitelikli cinsel saldırı', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'tehdit' suçlarından arandığı, 'imar kirliliğine neden olmak' suçundan ise 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Hasan Yıldırım, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Mehmet Ali Yıldırım'ın ise arandığı belirtildi.

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