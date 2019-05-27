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Cinayet şüphelisi, 5 ay sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, dini nikahla beraber yaşadığı kadının annesi Kader Erenuluğ'u (50) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla aranan Okan Başkurt, 5 ay sonra yakalandı.

Cinayet şüphelisi, 5 ay sonra yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, dini nikahla beraber yaşadığı kadının annesi Kader Erenuluğ'u (50) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla aranan Okan Başkurt, 5 ay sonra yakalandı. Gözaltına alınan Başkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 3 Ocak gecesi, Konak'a bağlı Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 1148/1 Sokak'ta bulunan apartmanda silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine binaya gelen polis ekipleri, içeri girdiğinde, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kadını gördü. Bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Araştırma yapan polis ekipleri, kadının, Kader Erenuluğ olduğunu tespit etti. Erenuluğ'nun, oturduğu dairenin kapısında, başına tabancayla ateş edilmesi sonucu öldürüldüğü saptandı.
5 AY SONRA YAKALANDI
Cinayet ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Kader Erenuluğ'nun kızı ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen ve birçok suçtan kaydı olan Okan Başkurt'u, şüpheli olarak aramaya başladı. Başkurt'un, olay sonrası otomobile binerek, kaçtığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Başkurt'u yaklaşık 5 ay sonra yakaladı. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde, saklandığı evde gözaltına alınan Okan Başkurt, bugün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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