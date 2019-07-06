Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 1,5 yıl önce Mehmet Emin Sevinmiş'in (68) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Ocak 2018 tarihinde, Birecik'in Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki fıstık tarlasında meydana geldi. Mehmet Emin Sevinmiş, tarlada tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, cinayetle ilgisi olduğunu belirlediği F.G., M.S., V.S., S.B. ve G.A.A.'yı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. 2'si kadın 5 şüpheli, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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