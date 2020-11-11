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Cinayet şüphelisi 73 gün sonra berberde tıraş olurken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden şüpheli, 73 gün sonra berberde tıraş olduğu sırada jandarma tarafından yakalandı.Olay, 29 Ağustos günü saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Çakır Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden şüpheli, 73 gün sonra berberde tıraş olduğu sırada jandarma tarafından yakalandı.
Olay, 29 Ağustos günü saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Çakır Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ali Ç. (31), Şahin Olgaç’ın (35) kaldığı adrese giderek kapıyı tekmelemeye başladı. Olgaç’ın kapıyı açmasıyla tartışma çıktı. Ali Ç. kavga sırasında yanındaki bıçakla Olgaç’ı karnından yaraladı. Ali Ç. olay yerinden hızla uzaklaşırken, Olgaç’ın evde misafir olarak bulunan Ahsen B. (19) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Olgaç’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Olgaç doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Ali Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, Olgaç’ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cinayet şüphelisi berberde yakalandı
Soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüpheli Ali Ç.’nin Antalya’da olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takiple Ali Ç. dün saat 14.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir berberde tıraş olduğu sırada yakalanarak gözaltına alındı. Alanya’ya getirilen şüpheli Ali Ç. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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